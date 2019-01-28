Küba Onkoloji Enstitüsü, İstanbul’da

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, kanser aşıları bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Bu aşılar ve tedaviler için Küba'nın yolunu tutan isimler her geçen gün artıyor. Bundan böyle Küba’ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastalar için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi merkez haline gelecek.
Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Kübalı medikal onkologlar görev alacak. Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacaklar.
KANSERLE TEDAVİDE KÜBA YÖNTEMİ
İşbirliği sadece onkologların Türkiye gelmesinden ibaret değil. Bir sonraki adım İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması olacak. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimler de Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak.
Üniversiteden öğrenciler ve hekimler, Küba’daki kanser araştırmalarını bizzat yerinde görebilecek. Ayrıca Kübalı hekimler ve tıp öğrencileri de kanser çalışmalarını Türkiye’de gözlemleyebilecek. 2020 yılında Küba’da düzenlenecek olan Dünya Kanser Kongresi’ne İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü ortak bir bilimsel çalışma ile katılmayı hedefliyor.
Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Demirarslan, “Kübalı onkologlar immünolojik destek konusunda ileriler. İlaçla kanseri durdurmak yerine, vücudun kendini bağışıklık sisteminin ayağa kaldırarak kanserle savaşmasını sağlıyorlar. Amacımız Küba’da belli bir yere gelmiş olan kanser birikimi ile Türkiye’deki birikimi birleştirmek, yakın coğrafyadaki kanser hastalarının hastanemiz merkezinde değerlendirilmesini sağlamak. Gerekli görülen hastaların Küba’ya gitmesi, gerekmeyenlerin de önerilen tedavilerle hastanemizde yapılması sağlanacak” dedi.
İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Merkezin önemini “Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba’nın sağlık hizmetini İstanbul’a, hastanemize taşıyoruz. Bu yaptığımız anlaşmada Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Havana Büyükelçimiz Berris Ekinci’nin katkıları büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tuzla’daki üniversite hastanesine kurulacak merkezin sağlık turizmine katkısının da büyük olacağı kaydedildi. Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakın konumu nedeniyle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu’daki kanser hastalarına da hizmet vereceği belirtildi.
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