Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde spor mağazalarını dolaşıp reyonlardaki ürünleri göz gezdiren Kubilay Aka, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kendine yöneltilen soruları cevaplayan Aka, “Filmimiz ‘Aşk Bu Mu?’nun çekimleri dün bitti. Kış aylarında vizyona girecek, umarım seyirci de memnun kalır” dedi.

"BİRAZ SÜRPRİZ OLACAK"

'Celasun' karakterine hayat verdiği 'Çukur' dizisinin sezon finali yaptıktan sonra henüz yapımcıdan bir geri dönüş olmadığını dile getiren oyuncu, “Haber bekliyoruz. Yeni sezonda rol alır mıyım henüz ben de bilmiyorum. Biraz sürpriz olacak, bekleyip göreceğiz” açıklamasında bulundu.

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