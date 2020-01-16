Show TV'nin fenomen dizisi olan çukur 'da yer alan yakışıklı oyuncu şu sıralar merak konusu olmaya başladı. Dizideki başarısı ile dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte Yakışıklı oyuncunun biyografisi...

Kubilay Aka kimdir?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur. Şu sıralar Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur 'da yer almaktadır.

Kubilay Aka oynadığı diziler