"Küçük Don Kişot’un Maceraları"nda buluştular

ALPER KUL, AYLİN KONTENTE, DOĞA RUTKAY, MAHİR İPEK VE ÖZGÜN AYDIN’IN SESİYLE "KÜÇÜK DON KİŞOT’UN MACERALARI"

"Küçük Don Kişot’un Maceraları" usta oyuncuların sesleriyle hayat buldu. 'Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın "Küçük Don Kişot’un Maceraları" için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot’un dünyasını minik hayranları ile buluşturdu.

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Eğlenceli animasyonun hikâyesi ise şöyle; Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır.