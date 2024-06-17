Küçük Nermin, kök hücre nakliyle çifte bayram yaşıyor

Kütahya'da yaşayan Müberra Gültekin (37), iki yıl önce kızı Nermin Gülcü'yü halsizlik şikayetiyle hastaneye götürdü.

Lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu Gülcü'ye bağışçıdan nakil yapılabileceği belirlendi.

Bayram öncesi yapılan nakille yüzü gülen çocuk, hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Anne-kız güzel günlerin geleceğini düşünerek birbirlerini motive etti

Müberra Gültekin, düzenli sağlık kontrollerini yaptırdığı kızının kan tahliliyle hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

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Çor zor bir dönem geçirdiklerini anlatan Gültekin, aydınlık, daha güzel günlere erişeceklerini düşünerek kendilerini motive ettiklerini dile getirdi.

Gültekin, kızının daha önce kemoterapi tedavisi gördüğünü, hastalığın sona erdiğini düşünürken hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Karamsar olmak istemiyorsunuz ama kan kustuğunu, hiçbir şey yemeyip, baygın yattığını görünce anne olarak daha çok parçalanıyorsunuz. Kendiniz tükenmişken, ona moral vermek istiyorsunuz. Hep böyle güzel günlerin geleceğini biliyorduk. Anne-kız güçlü durmaya çalıştık. Doktorlarımız ve hastane personelinin de desteğiyle yüzümüz gülecek. Bize çok güzel dokundular. Ağladığımızda gözyaşlarımızı sildiler. Bize çifte bayram oldu. Hem dışarı çıkacağız hem kızım iyi olacak hem de bayramı bayram gibi yaşayacağız."