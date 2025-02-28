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        Küçükçekmece'deki saldırıda dava açıldı

        İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırıda bulunan suç örgütü üyelerine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 61 sanık yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:46
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        Küçükçekmece'deki saldırıda dava açıldı
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        Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyeleri hakkında dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 37 kişi "müşteki", 61 kişi "sanık" olarak yer aldı.

        İddianamede, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdikleri anlatıldı.

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        Yeniay'ın programda konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlandığı sırada Sarı Asma Sokak ile Balıkçım Sokak kesişim bölgesine gelen aracın camlarından ve açılır tavanından (sunroof) çıkan saldırganların, araçtan tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önünü yaylım ateşine tuttukları belirtildi.

        İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokak üzerinde yürüyen Ebru Güneş Dumlu'nun başı ve omuz kısmına isabet ederek hayati tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralanmasına yol açtığı bilgisi verildi.

        Saldırıyı gerçekleştiren ekibin bulunduğu aracın 5-6 saniye içinde hızla olay yerinden uzaklaştığı kaydedilen iddianamede, güvenlik kamerası kayıtları üzerindeki incelemeler, şüphelilerin ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarından edinilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde eylemin, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği bildirildi.

        Yurt dışındaki firariler Bayram ve Fevzi Eminanç'ın eş konumdaki elebaşıları olduğu, Türkiye'de bulunan "Sefir" kod adlı temsilcileri Ömerhan Çeken aracılığıyla örgütü yönettikleri tespitine yer verilen iddianamede, örgütün para karşılığı taşeron olarak düzenlediği silahlı saldırılardan, uyuşturucu madde ticaretinden ve her nevi gayrimeşru işlerden kazanç sağladığı ifade edildi.

        İddianamede, örgütün eylemlerine karışan "suça sürüklenen çocuklar"la ilgili ayrı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Sanıklar hakkında 15 ayrı eylemden ağır cezaların istendiği iddianame, Küçükçekmece 3 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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