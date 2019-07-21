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Küçükçekmece Gölü’nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

İHA

Küçükçekmece Gölü’nde kaybolan kadının cansız bedeni, arama kurtarma çalışmaları sonucu Avcılar Gümüşpala kıyısında bulundu

Küçükçekmece Gölü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında bir kadının göle düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Yapılan aramalarda kadına ulaşılamadığı için havanın kararmasıyla beraber çalışmalar bugüne bırakıldı.

Deniz polisi ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadının cansız bedenine Avcılar Gümüşpala kıyısında ulaşıldı. Kadının cansız bedeni ailesine teslim edildi.

4 kişilik ekiple dün akşamdan beri yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Ekip Amiri Emrah Karataş, “Dün itibariyle Küçükçekmece Gölü kıyısında suda cansız bedenin görüldüğü ihbarı oldu. Biz deniz polisi ile iştirakli olarak olay yerine 4 kişilik ekibimizle beraber geldik. Yaptığımız dalışlar ve aramalar maalesef sonuç vermedi. Aramalarımızın devam ettiği esnada haber merkezimize gelen ihbara göre kayıp şahsın Gümüşpala kıyısında vatandaşlar tarafından görüldüğü söylendi. Bizler Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda buraya geldik. Arama işlemlerimizi yaptık. Polisle yapılan konuşmalar sonucunda aradığımız şahsın Gümüşpala Sahili’nde çıkan şahıs olduğu teyit edildi. Deniz polisinden aldığımız bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı sonlandırdık” dedi.

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