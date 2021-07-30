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Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi

Manisa'nın Kula ilçesinde, tarım arazisi ve ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Kula'da zamanında müdahale, orman yangınının büyümesini önledi
DHA

Topuzdamları Mahallesi'nin Kalafat mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alan ve tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yakın olan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 3 asayiş timi ile vatandaşların seferber olduğu yangına 1 keşif helikopteri, Kula Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 arazöz, 20 traktör,1 dozer,1 pikap, 4 İtfaiye aracı müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dönüm boş zirai alan ve 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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