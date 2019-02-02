Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği TIR'da bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"BABAM TIR'I TESLİM ALDI"

İHA'da yer alan habere göre Remzi Çelik'in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü TIR'ı teslim alarak Riyad'a boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturucuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından 3 gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece TIR'ı teslim almak, Riyad’da bir yerde de o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra da ihbar geliyor yakalanıyor" dedi.

"BABAMIN SUÇU DA HABERİ DE YOK"

Bahçeci şöyle devam etti: "TIR'ın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam 4 yıla yakındır cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyorduk. Bunu beklerken idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun."

"BABAMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Remzi Çiçek’in diğer kızı Sezen Çiçek ise şu ana kadar kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çiçek, “Her kapıyı çaldık. Yani bu sadece benim babamın meselesi değil, bu Türk vatandaşı olduğu için Türkiye’nin meselesidir. Biz vicdanlı olan herkese sesleniyoruz, büyüklerimize sesleniyoruz. Biz babamızı geri istiyoruz" dedi.

"İDAM CEZASINI HİÇ ÖNGÖRMEDİK"



Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da, “Hemşehrimiz Remzi Çiçek ile ilgili olarak, tutuklandığı 2016 yılından beri birçok defa Suudi Arabistan nezdinde girişimlerde bulunduk, ancak idam cezası verilebileceğini asla ön görmedik. Geldiğimiz son nokta ne yazık ki, bizleri çok üzmüştür. Bu konuda devletlerarası hukuku da göz önüne alarak birçok girişimde bulunuyoruz. AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Abdülkadir Özel ile bu idam kararını ortadan kaldırmak adına neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunduk" diye konuştu.