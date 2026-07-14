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        Haberler Kültür-Sanat 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Edirne'de gerçekleştirildi

        5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Edirne'de gerçekleştirildi

        Arnica Art Land Sanat Çalıştayı; 5-12 Temmuz tarihleri arasında Renkten Dokuya, Edirne'den Dünyaya temasıyla, Edirne'de gerçekleştirildi. Bu kez "Edirne Kırmızısı"nı çağdaş sanatın ilham kaynaklarından biri haline getiren çalıştaya; Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra ABD, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Edirne'de gerçekleştirildi

        Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü ise sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştayın 5. yılında sanatçılar, “Edirne Kırmızısı”nın kökeni, geçmişle bugün ve gelecek arasında kurduğu bağa odaklanarak, kentin çok katmanlı kültürel belleğini resimden heykele, vitraydan dijital sanata uzanan farklı disiplinlerde yeniden yorumladı.

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'nde gerçekleşen 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’na Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra ABD, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Çalıştay boyunca farklı disiplinlerde hayat bulan ve boyanın yanı sıra kumaş, cam, balmumu ve farklı malzemelerle üretilen eserler, kadim bir kültürün izlerini günümüz sanatına yansıttı.

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        Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, çalıştayın beşinci yılında ulaştığı uluslararası niteliğin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

        "Markamızın kurucusu babam Hasan Akın'ın ruhuna saygı duruşu niteliği taşıyan Arnica Art Land Sanat Çalıştayımızın beşincisini düzenlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önlemek, sanat okuryazarlığını artırmak ve ülkemizin adını uluslararası sanat camiasında daha sık geçirmeye katkı koymak hedefleriyle yola çıkmıştık. Her yıl daha iyisini yapma amacıyla bizi bu hedeflerimize ulaştıracak adımlar attık. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı giderek uluslararası katılımı artan bir sanatçı buluşması haline geldi. Edirne'nin tarihçesi 15. yüzyıla dayanan değerini, “Edirne Kırmızısı”nı bu yılki çalıştayımızın odak noktasına aldık. Sanatçılarımızla birlikte 'Renkten Dokuya, Edirne'den Dünyaya' dedik. Çalıştayımızı Edirne'de yapma fikrimizi paylaştığımız ilk andan itibaren hep yanımızda olan Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer’e, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne iş birlikleri ve kıymetli destekleri için gönülden teşekkürlerimi sunarım.”

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        Farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların ortak üretim deneyimine dikkat çeken çalıştayın küratörü Fırat Neziroğlu ise: "Sanat buluşmaları sınırları aşarak bizi birbirimize çok daha kökten, derinden bağlıyor. 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı da çok farklı ülkelerden, coğrafyalardan gelen katılımcıların sanatın ortak dilinde buluştuğu, geçmişin değerlerini geleceğe bağlayan çok önemli bir etkinlik oldu. Edirne'nin çağlar öncesine dayanan değeri, Edirne Kırmızısı 21. yüzyıl sanatçılarıyla sanatın çok farklı dallarında kullandığımız bir malzemeye dönüştü. Farklı yaş gruplarından sanatçılar deneyimlerini paylaştı, öğrendi, öğretti. Bu yönüyle de çalıştayımız sanat pratiğine ve atmosferine önemli katkılar yaptı bana göre. Hepimiz büyük bir mutluluğu yaşadık, sanatı ve hayatı paylaştık."

        Çalıştay boyunca resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerde ortaya çıkan eserler; Edirne’nin en önemli tarihi yapılarından Ekmekçizade Kervansarayı’nda sanatseverlerle buluştu. 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi açılışına Edirne Vali Vekili Şevket Atlı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Şencan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Arnica Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Akın ve Arnica Pazarlama ve Operasyon Yöneticisi Yasemin Biçer ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Eserler bir hafta süreyle görülebilecek. Sergi, Edirne'nin ardından İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Çalıştaya Katılan Sanatçılar:

        • Çiğdem Buçak Telli
        • Didem Öz
        • Dilşad Atasoy
        • Dinçer Güngörür
        • Emel Genç
        • Frengiz Tarverdiyeva
        • Jennifer Sertel
        • Kippei Shoji
        • Kristy Zhou
        • Nazlı Büberoğlu Pondini
        • Numan Okutan
        • Orhan Zafer
        • Özlem Yeni
        • Reyhan Abacıoğlu
        • Senur Akın Biçer
        • Shika T
        • Tuba İmik
        • Vali İrina Ciobanu
        • Volkan Şıvgın
        • Zübeyde Seçen
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