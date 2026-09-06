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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO 200. yılında New York Carnegie Hall’de konser verecek

        CSO 200. yılında New York Carnegie Hall’de konser verecek

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuruluşunun 200. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Bükreş, Prag, Viyana ve New York'u kapsayan uluslararası konser programını duyurdu. Bakan Ersoy, CSO'nun iki asırlık sanat yolculuğunun en özel buluşmalarından birinin 21 Eylül 2027'de New York Carnegie Hall'da gerçekleştirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        CSO 200. yılında Carnegie Hall'da sahnede

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 200. yıl sezonunda Türkiye’nin kültür ve sanat birikimini dünyanın seçkin sahneleriyle buluşturacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1826’dan bu yana ülkenin müzik hafızasına yön veren CSO’nun uluslararası konser programına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        “İki Asırlık Sanat Yolculuğunu Dünyanın Seçkin Sahnelerinde Sürdürüyor”

        Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor.

        1826’dan bu yana ülkemizin müzik hafızasına yön veren CSO’muz; Bükreş, Prag, Viyana ve New York’ta vereceği konserlerle Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacak.

        Bu özel yolculuk, 21 Eylül 2027’de klasik müziğin simge mekânlarından New York Carnegie Hall’da taçlanacak.

        Köklerinden aldığı ilhamı çağdaş yorumlarla buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın 200. yılını kutluyor; değerli şefimiz Cemi’i Can Deliorman’a ve bütün sanatçılarımıza dünya sahnelerindeki konserlerinde başarılar diliyorum.”

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        Uluslararası Yolculuk Bükreş’te Başlayacak

        CSO’nun 200. yıl sezonundaki uluslararası konser programı Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayacak.

        Orkestra, uluslararası takvimin ilk konserini 3 Kasım 2026’da Bükreş Ulusal Opera Binası’nda verecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenecek konseri şef Bujor Hoinic yönetecek.

        Konser programında Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ve Bujor Hoinic’in “Angora” adlı senfonik şiiri yer alacak.

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        Cso Avrupa Turnesine Çıkıyor

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Avrupa turnesi Mart 2027’de başlayacak. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 29 Mart’ta Prag’ın simge sanat mekânlarından Rudolfinum’un Dvořák Salonu’nda, 31 Mart’ta ise Viyana Konzerthaus’ta dinleyiciyle buluşacak.

        Turnenin solisti, çağımızın önde gelen viyolonsel sanatçılarından Mischa Maisky olacak.

        Avrupa turnesi programında Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca Süiti”, Antonín Dvořák’ın Viyolonsel Konçertosu ve Dmitri Şostakoviç’in 10. Senfonisi seslendirilecek. Prag konserinin Rudolfinum’un Dvořák Salonu’nda gerçekleştirilecek olması, programda Dvořák’ın eserine özel bir anlam kazandıracak.

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        CSO, Avrupa turnesinde seslendireceği programı 26 Mart’ta Ankara’da da sanatseverlerle buluşturacak.

        200. Yılın Zirve Noktası Carnegie Hall

        CSO’nun 200. yıl sezonundaki uluslararası programı, 21 Eylül 2027’de New York Carnegie Hall’da verilecek konserle tamamlanacak.

        Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall’daki konseri Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Konser programına ilişkin ayrıntılar ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bükreş’ten Prag ve Viyana’ya, oradan New York’a uzanan programıyla 200 yıllık sanat birikimini uluslararası dinleyicilerle buluşturacak.

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        CSO Sahnesinde Dünya Yıldızlar

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sezon da dünyanın önde gelen şef ve solistlerini Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak.

        Klasik müziğin uluslararası yıldızlarının yer alacağı sezon programı, dünya kültür metropollerinin en seçkin konser salonlarında karşılaşılabilecek nitelikte bir repertuvar ve sanatçı kadrosunu Ankara’ya taşıyor.

        Sanatseverler, dünyanın farklı merkezlerinde takip edilen usta şef ve solistleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşsiz sahnesinde dinleme ayrıcalığına sahip olacak.

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        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #New York Carnegie Hall
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