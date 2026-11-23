ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle National Theatre Live’ın dünya çapında ses getiren tiyatro oyunları serisinden iki yapımı beyaz perdeye taşıyor.

The Audience

ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek gösterimler kapsamında perdeye yansıyacak olan ilk yapım The Audience, Kraliçe II. Elizabeth’in 60 yıllık hükümdarlığı boyunca 12 başbakanıyla gerçekleştirdiği haftalık özel görüşmeleri konu alıyor. Winston Churchill’den Margaret Thatcher’a ve David Cameron’a kadar uzanan bu görüşmelerde Kraliçe, başbakanlarına hem kamusal hem de kişisel meselelerde danışmanlık yapıyor. The Audience, bu özel görüşmeler aracılığıyla tacın ardındaki kadına dair izler sunarken, bir hükümdarı şekillendiren anlara tanıklık etme fırsatı sunuyor.

All My Sons (Hepsi Oğlumdu)

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Perdeye yansıyacak ikinci yapım, Arthur Miller’ın klasik metnini güçlü bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşıyan All My Sons (Hepsi Oğlumdu), Amerikan rüyasının kalbinde bir aileyi konu alıyor. Yapımda, Breaking Bad ile tanınan Bryan Cranston ve Hard Truths ile öne çıkan Marianne Jean-Baptiste başrolleri paylaşıyor.

Program:

01 Aralık Salı, 20.30- The Audience

15 Aralık Salı- 20.30- All My Sons (Hepsi Oğlumdu)

Gösterimler kapsamında 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası uygulanacak. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.