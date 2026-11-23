Harry Potter'ın büyülü dünyasının 25. yılı kutlanırken, Harry Potter™ in Concert Serisi'nin dördüncü filmi Harry Potter ve Ateş Kadehi™ In Concert, İstanbul ve Ankara'da izleyicisiyle buluşuyor.

Patrick Doyle'un unutulmaz müzikleri, Şef Benjamin Pope yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası tarafından filmle tamamen senkronize şekilde canlı olarak icra edilirken, Harry Potter ve Ateş Kadehi™ yüksek çözünürlükte dev perdeye yansıtılacak. Sinema ve canlı müziği bir araya getiren bu eşsiz deneyim, izleyicileri yeniden Hogwarts'ın büyülü dünyasına davet ediyor.

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Warner Bros. Discovery Global Experiences ve CineConcerts tarafından hayata geçirilen Harry Potter™ in Concert Serisi, Harry Potter filmlerini canlı orkestrayla buluşturan dünyanın tek resmi konser serisi. 2016 yılında başlayan turne, bugüne kadar 48'i aşkın ülkede gerçekleştirilen 3.000'den fazla performansla 4,5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Türkiye'de de Piu Entertainment organizasyonuyla büyük ilgi gören seri, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahnelenen ilk üç filmiyle Nisan 2025'ten bu yana yaklaşık 70 bin izleyiciyi ağırladı. Şimdi ise Harry Potter ve Ateş Kadehi™ In Concert ile büyülü yolculuğunu sürdürüyor.

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Uluslararası Film Müziği Eleştirmenleri Birliği (IFMCA) Ödülü ile ASCAP Film & Television Music Award'a layık görülen Patrick Doyle'un etkileyici besteleri; Harry, Ron ve Hermione'nin şimdiye kadarki en tehlikeli yolculuğuna güçlü bir duygusal derinlik katıyor. Ejderhalar, Üçbüyücü Turnuvası ve karanlığın yükselişi, bu unutulmaz film-konser deneyiminde İstanbul Film Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde yeniden hayat buluyor.

Büyülü atmosfer sahneden fuayeye taşınıyor

Harry Potter™ in Concert Serisi, yalnızca sahnedeki performansıyla değil, konser öncesinde ve fuaye alanlarında yaşanan renkli anlarla da dikkat çekiyor. Harry Potter evreninden ilham alan kostümler, karakterler ve aksesuarlarla konserlere katılan izleyiciler, büyülü atmosferi salonun dışına taşıyor. Serinin önceki konserlerinde de renkli görüntülere sahne olan bu buluşmalar, film ve müzik deneyimini izleyicilerin de bir parçası olduğu eğlenceli bir etkinliğe dönüştürüyor.

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Film, orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. İstanbul Film Orkestrası, film boyunca canlı performansıyla hikayeye eşlik ederken, izleyiciler Harry Potter temalı kostüm ve aksesuarlarıyla etkinliğe katılarak büyülü dünyanın bir parçası olabilecek.

Etkinlik biletlerine Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden ulaşılabiliyor.