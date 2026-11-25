Kültürel hafızanın en köklü sembollerinden biri olan hayat ağacı, farklı disiplinlerden dokuz çağdaş sanatçının yorumlarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliğinde izleyiciyle buluşuyor.

Küratörlüğünü Emre Sefer’in üstlendiği “Hayat Ağacı” sergisi, yerel bir anlatıyı evrensel bir kavrayışa taşıyan ortak bir düşünsel alan açıyor.

Tek bir coğrafyaya, inanç sistemine ya da döneme hapsedilemeyecek kadar evrensel olan hayat ağacı; Mezopotamya’nın kutsal ağaçlarından İskandinav mitolojisindeki Yggdrasil’e, Hint geleneğindeki Aşvatta’dan İslam kozmolojisindeki Tuba’ya kadar insanlığın varoluşsal anlatılarında daima merkezde yer almıştır.

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Anadolu geleneğindeyse kilimlerden ahşap oymalara kadar gündelik yaşamın ve mekânın ayrılmaz bir parçası hâline gelen hayat ağacı, sergide günümüz sanat pratikleriyle yeniden ele alınıyor.

Kültürel mirası yalnızca geçmişe ait bir veri olarak korumak yerine onu geleceğe aktaran canlı bir bellek olarak konumlandıran proje, kadim sembolü günümüz sanat ortamında yeniden dolaşıma sokuyor. Farklı disiplinlerde çalışan dokuz sanatçının resim, heykel ve yeni medya gibi çeşitli formlardaki üretimleri serginin çok katmanlı anlatı eksenini kuruyor.

Sergi, izleyiciyi yalnızca bir sembolü izlemeye değil; kökler ve dönüşüm üzerine çok sesli bir düşünme sürecine davet ediyor.

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Sergide Yer Alan Sanatçılar: Raşit Altun, Malik Bulut, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Barış Sarıbaş, İsmail Tetikçi, Hakan Yılmaz

Sergi 28 Kasım Cumartesi günü 17.00’de AKM Galeri’de açılacak ve haftanın her günü 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.