İş Sanat dinletileri Attilâ İlhan'la başlıyor

Türk edebiyatının ölümsüz yapıtlarını müzikle bir araya getiren İş Sanat dinletileri, yeni sezonu Attilâ İlhan’ın eserleriyle açıyor. Şiirleri başta olmak üzere romanları, senaryoları ve köşe yazılarıyla edebiyat dünyamıza damga vuran usta sanatçının eserleri, “Ben Sana Mecburum Bilemezsin” başlıklı dinletiyle 9 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Şairin, insan ruhunun derinliklerindeki çatışmalardan kentlerin kalabalıklarında kaybolan sevdalılara uzanan şiirlerini, tiyatromuzun usta oyuncuları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

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Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı dinletinin sahne uygulaması Mehmet Birkiye’ye ait. Dinletide yer alan şiirlere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik ediyor.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.