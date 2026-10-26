Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İş Sanat dinletileri Attilâ İlhan'la başlıyor

        İş Sanat dinletileri Attilâ İlhan'la başlıyor

        İş Sanat dinletileri, yeni sezonu 9 Kasım Pazartesi saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Attilâ İlhan'ın eserleriyle açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş Sanat dinletileri Attilâ İlhan'la başlıyor

        Türk edebiyatının ölümsüz yapıtlarını müzikle bir araya getiren İş Sanat dinletileri, yeni sezonu Attilâ İlhan’ın eserleriyle açıyor. Şiirleri başta olmak üzere romanları, senaryoları ve köşe yazılarıyla edebiyat dünyamıza damga vuran usta sanatçının eserleri, “Ben Sana Mecburum Bilemezsin” başlıklı dinletiyle 9 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor.

        Şairin, insan ruhunun derinliklerindeki çatışmalardan kentlerin kalabalıklarında kaybolan sevdalılara uzanan şiirlerini, tiyatromuzun usta oyuncuları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

        REKLAM

        Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı dinletinin sahne uygulaması Mehmet Birkiye’ye ait. Dinletide yer alan şiirlere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik ediyor.

        İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk, 6 kişi öldü. Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.  

        #İş Sanat
        #Attila İlhan
        #Tilbe Saran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar