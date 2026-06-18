LifePark'ta iki gün boyunca kesintisiz müzik

YüzdeYüzMüzik: İstanbul Cocktail Festival, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde LifePark'ın açık hava atmosferinde gerçekleştirilecek.

İki gün boyunca kesintisiz müzik ve gastronomi deneyimi sunacak olan festival, katılımcılara şehrin temposundan uzaklaşarak dinamik bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor.

Festivalin müzik programı, kendi kitlesini yaratmış başarılı sanatçıları ve grupları ağırlıyor. İki güne yayılan performans kapsamında 20 Haziran'da Gripin, M Lisa, Dilan Balkay, Baran Mengüç, This is İnanc sahne alırken, 21 Haziran'da ise Adamlar, Son Feci Bisiklet, Tuana, Aisu, Mertkan Akd dinleyicilerle buluşacak.

Alanda katılımcılarla buluşacak mekanlar arasında; 11 Kadıköy, Blok Mekân, Pint, Ranchero Mexican, Secúlar, Supermarket, Tiny ve Wu bulunuyor. Festival programına eklenecek yeni mekanların önümüzdeki günlerde duyurulması planlanıyor.

Festivale katılım sağlamak isteyenler için biletler, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.