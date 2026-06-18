Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat LifePark'ta iki gün boyunca kesintisiz müzik

        LifePark'ta iki gün boyunca kesintisiz müzik

        Gripin, Adamlar, Son Feci Bisiklet, M Lisa ve daha birçok ismin sahne alacağı YüzdeYüzMüzik: İstanbul Cocktail Festival, 20-21 Haziran'da LifePark'ta meraklılarıyla buluşacak. İki gün boyunca canlı performanslarla dolu festivalin biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        LifePark'ta iki gün boyunca kesintisiz müzik

        YüzdeYüzMüzik: İstanbul Cocktail Festival, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde LifePark'ın açık hava atmosferinde gerçekleştirilecek.

        İki gün boyunca kesintisiz müzik ve gastronomi deneyimi sunacak olan festival, katılımcılara şehrin temposundan uzaklaşarak dinamik bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor.

        Festivalin müzik programı, kendi kitlesini yaratmış başarılı sanatçıları ve grupları ağırlıyor. İki güne yayılan performans kapsamında 20 Haziran'da Gripin, M Lisa, Dilan Balkay, Baran Mengüç, This is İnanc sahne alırken, 21 Haziran'da ise Adamlar, Son Feci Bisiklet, Tuana, Aisu, Mertkan Akd dinleyicilerle buluşacak.

        Alanda katılımcılarla buluşacak mekanlar arasında; 11 Kadıköy, Blok Mekân, Pint, Ranchero Mexican, Secúlar, Supermarket, Tiny ve Wu bulunuyor. Festival programına eklenecek yeni mekanların önümüzdeki günlerde duyurulması planlanıyor.

        Festivale katılım sağlamak isteyenler için biletler, Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ay-yıldız bu kez gökyüzünde parladı

        Türkiye'nin birçok kentinde aynı anda gözlemlenen hilal Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması, Türk bayrağındaki ay-yıldız figürünü andıran görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gök olayı, kartpostallık manzaralara sahne oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!