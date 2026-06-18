Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini buldu

2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Sanat Yönetmeni Meriç Soylu anısına ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülleri, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki BlackBox salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.

26. Sezonun Parlayan Yıldızlarından Batu Özcan (vurmalı çalgılar) birincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülü Öykü Kebir (fagot), üçüncülük ödülü ise Mert Hakan Şeker’in (piyano) oldu. Mansiyon ödülleri Mert Köse (fagot) ve Tolga Bilget’e (piyano) verildi.

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26. SEZONUN ÖDÜLLÜ YILDIZLARI

Birincilik Ödülü: Batu Özcan

Batu Özcan, 2021 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Ortaokulu’nda profesyonel eğitimine başladı. 2023’te Avusturya Hallein Perküsyon Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan genç müzisyen, 2024 yılında Slovenya’daki International Music Competition Bolero’da 13 ülkeden onlarca katılımcı arasından birinciliğe layık görüldü. Dave DiCenso, Ivana Bilić, Katarzyna Myćka, Kai Strobel ve Ludwig Albert gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan Özcan; 2024’te 8. Bilkent Müzik Günlerinde Bilkent Percussion Trio üyesi olarak, 2025’te ise 9. Bilkent Müzik Günlerinde VioPerc Duo ile sahne aldı. Özcan, perküsyon eğitimine Prof. Aydın Mecid ile, davul çalışmalarına ise Dave DiCenso ile devam ediyor.

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İkincilik Ödülü: Öykü Kebir

Öykü Kebir, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın yetenek sınavını kazandı. 2019’da Ukrayna’da düzenlenen Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması’nda kendi kategorisinde ikincilik elde eden Kebir, oda müziği konserlerinin yanı sıra, Gordion Oda Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ve STOA ile çeşitli konserler verdi. Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Burak Tüzün, Hasan Niyazi Tura, Tolga Taviş, Işın Metin, Şerifcan Ünver ve Kutay Maktay gibi şeflerle çalışma fırsatı bulan Kebir, fagot eğitimini halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Gülnur Kurt ile sürdürüyor.

Üçüncülük Ödülü: Mert Hakan Şeker

Mert Hakan Şeker, müzik eğitimine 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda başladı. Roma, Albena, Stockholm, Tenerife, Napoli, Baden-Württemberg, Gaziantep, Bursa ve İstanbul’da katıldığı uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan genç müzisyen, New York’taki Carnegie Hall’da, Franz Liszt’in doğduğu Raiding’deki Liszt Haus’ta, Eisenstadt Haydn Haus’ta, Melbourne Resital Merkezi’nde, Puşkin Müzesi’nde, Bellapais ve Allegro Vivo müzik festivallerinde konserler verdi. Moscow Meets Friends International’da (Spivakov Festivali) Türkiye’yi temsil eden genç sanatçı, piyano eğitimine Avusturya’daki Joseph Haydn Özel Üniversitesi’nde Prof. Stanislaw Tichonow ile devam ediyor.

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Mansiyon Ödülleri: Mert Köse ve Tolga Bilget

Mert Köse, 2017 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Giorgi Ksovreli ile fagot eğitimine başladı. 2024 ve 2025 yıllarında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda şef Rengim Gökmen yönetiminde; ÜAK SDEK Gençlik Senfoni Orkestrası’nda ise şef Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı. Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi (S.T.O.A.) Yaz Kampı’na davet edildi. 2025’te Vienna Classical Music Competition’da üçüncülük ödülüne layık görülen genç sanatçı, eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

Tolga Bilget, müzik eğitimine 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda (2019) ve Iaşi Piyano Yarışması’nda (2024) ikincilik ödülüne, VI. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması’nda (2025) kendi kategorisinde birincilik ödülüne, Bach au Jazz Piyano Yarışması’nda (2025) ikincilik ve “En İyi Etüt Yorumcusu” ödüllerine, Strumenti & Musica Festival Uluslararası Piyano Yarışması’nda (2025) ise 14-16 yaş D kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Genç sanatçı, 2020 yılından bu yana Eser Bilgeman ile piyano eğitimini sürdürüyor.

KULİSTEN SAHNEYE: PARLAYAN YILDIZLAR BELGESELİ VE KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

Türkiye’nin gelecek vaat eden genç müzisyenlerini uluslararası sahnelere hazırlayan Parlayan Yıldızlar projesinin hikâyesini anlatan Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar belgeseli, İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşuyor. Bu konserlerin 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin sanat dünyasına kattığı değeri anlatan belgeselde, projenin mimarlarından dinlediğimiz anekdotların yanı sıra, Parlayan Yıldızların deneyimleri de yer alıyor.

“Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeselini ve geçmiş sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda konser veren Parlayan Yıldızlar’ın performanslarını, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.