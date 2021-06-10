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Kültür, tarih, doğa ve spor maratonu

Kültür, tarih, doğa ve spor turizmini birleştirmesiyle de dikkat çeken Sapanca Ultra Maratonu'nun 7'ncisi 12 - 13 Haziran'da gerçekleştirilecek

Kültür, tarih, doğa ve spor maratonu
'Doğa ile Dansa Devam'
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HABERTURK.COM

'Doğa ile Dansa Devam' sloganıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Sapanca Ultra Maratonu, NG Sapanca'nın destekleriyle 12 - 13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek '6K Sapanca Gölü Koşusu', '13K Sapanca Doğa Koşusu', '21K Sapanca Patika Koşusu', '40K Sapanca Orman Koşusu' ve '60K NG Sapanca Ultra Koşusu' olmak üzere 5 farklı parkurdan oluşan 7'nci Sapanca Ultra Maratonu, katılımcılara doğanın kalbinde, maviden yeşile Sapanca'nın tüm güzelliklerini hissedebileceği parkurlar sunuyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek maraton; kültür, tarih, doğa ve spor turizmini birleştirmesiyle de dikkat çekiyor. Etkinlik yüksek bir katma değer yaratarak Sapanca'yı, spor turizmi destinasyonu haline getirerek ekonomisine katkı sağlamayı da hedefliyor.
'Limit Sensin' ekibi tarafından düzenlenen, NG Sapanca ve birçok yerel destekçinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyon ile çocukların ve gençlerin spora teşvik edilerek farkındalık oluşturulmasına da katkı sağlanacak. Maratonda katılımcılar keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakalayacaklar.

Etkinlik sonunda 'Doğaya İzini Bırak' projesi kapsamında Afyon'da oluşturulacak 'Limit Sensin Hatıra Ormanı'na her katılımcı için bir fidan bağışlayarak daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırma faaliyeti yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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