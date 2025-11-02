Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adına, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı.

        Giriş: 02.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 02.11.2025 - 21:03
        Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
        Bakan Ersoy, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Tutankhamun'un hazineleri ve Firavun Khufu'nun güneş teknesi dahil olmak üzere Antik Mısır uygarlığının önemli eserlerinin sergilendiği 'Dördüncü Piramit' olarak anılan bu müze, insanlık tarihine ışık tutan değerli bir kültürel girişimdir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılan her adımın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğine inanıyorum."

