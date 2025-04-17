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        Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'e ziyarette bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Habertürk'e ziyaret

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Habertürk'ü ziyaret etti. Bakan Ersoy, Habertürk medya grubuna yayın faaliyetlerinde başarılar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:20
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        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e ziyaret
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Habertürk'ü ziyaret etti.

        Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ; Bakan Ersoy'a grubun yayın mecralarının tanıtımını yaptı.

        Ziyaret, öğle yemeği ve karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.

        Bakan Ersoy, Habertürk medya grubuna yayın faaliyetlerinde başarılar diledi. Bakan Ersoy’a başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Kenan Tekdağ
        #haberler
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