Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerin, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız."
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