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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi

Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçildi. AA'nın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler sorununu tamamen çözecek kapsamlı bir düzenleme hazırladıklarını söyledi.

Bir konfederasyonun Ankara'da sadece 15 marketten fiyat alarak açlık ve yoksulluk sınırına yönelik veriler belirlediğini anlatan Bilgin, bunun, sadece kamuoyu oluşturulması ve sendikalar açısından faydalı olabileceğini söyledi. Bu tür veriler için OECD, UNDP, BM ve uluslararası kuruluşların rakamlarına bakılmasını öneren Bilgin, "Keyfi belirlenmiş rakamlar üzerinden eleştirinin sağlıklı bir tarafı yok." dedi.

Bilgin, asgari ücreti artırdıkları zaman, bunun üzerindeki bütün ücretlerin artırıldığını kendilerine bildirilen verilerden izlediklerini de söyledi.

EYT düzenlemesinde bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceklerini dile getiren Bilgin, "Onun için buradan, bu akşam bir karar açıklamama yönelik beklenti, doğru bir beklenti değil. EYT konusunda bütün verileri belirledikten sonra, zaten çok geçmeyecek merak etmeyin, 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra, bu ay içerisinde Meclis'e intikal edecek, o zaman etraflıca açıklayacağız." diye konuştu.

"ESER KİMLİKLENDİRME PROJESİ BAŞLATMIŞ OLDUK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise 2002'de 60 özel tiyatroya destek verilirken, bugün sayının 567'ye çıktığını söyledi.

Özel tiyatroların önerdiği temsilcilerden bir komisyon oluşturduklarını anımsatan Ersoy, jüri üyelerine ve desteğin kime nasıl dağıtılacağına komisyonun karar verdiğini, bakanlığın tamamen tarafsız olduğunu vurguladı. Ersoy, "Bir özel tiyatro, başvuru şartlarına uymamak için ısrar ederse, şartları yerine getirmezse teknik olarak oradan geçme şansı yok. Bir kişiye özel kuralları değiştirme durumumuz yok." dedi.

Bakanlık bünyesinde yer alan kaçakçılıkla mücadele şubesini, daire başkanlığı seviyesine çıkardıklarını aktaran Ersoy, uzman personel sayısının ise 3 katına çıkarıldığını, 12 ülke ile özel protokol imzalandığını belirtti. Söz konusu ülkelerin alıcı veya yol güzergahı üzerindeki ülkeler olduğunu kaydeden Ersoy, "Bu, ülkelerde önceden aylarca uğraştığınız davalarda, hiçbir şekilde uğraşmadan 2-3 ay içerisinde eserleri geri almanızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Müzelerde orijinal eserlerin sahteleriyle değiştirilmemesine yönelik de önlem aldıklarını, bunun dünyada birkaç ülkede uygulandığını vurgulayan Ersoy, "Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle eser kimliklendirme projesi başlatmış olduk. Bu nedir biliyor musunuz? Görünmez DNA. Yılbaşından itibaren bütün tarihi eserlere görünmez DNA işliyoruz. Herhangi bir şekilde bu ürün değiştiğinde, sistem onu anında yakalıyor. Artık eskiden olduğu gibi müzelerde hırsızlık olma şansı kalmıyor." diye konuştu.

"CEMEVLERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

"Cemevleri, bakanlığa bağlanmadı." diyen Bakan Ersoy, bakanlık bünyesinde yer alan birimin sadece bir destek birimi olduğuna işaret etti. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyor? Aydınlatma gideri, içme ve kullanma suyu gideri ile yapım, bakım ve onarım giderlerinin karşılanmasını sağlıyor. Siz eğer sosyal devletseniz, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Zaten yapılan işlem bu. Bizden talep olursa karşılıyoruz, bizden bir talepte bulunmazsa cemevi, bunlarla ilgili en ufak bir şey yapmıyoruz. Cemevi bize başvurursa bu ihtiyaçlarını, kanuni düzenleme gerekiyordu, yetki aldık, bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da çok doğru, keşke daha önce yapılsaydı. İyi bir şekilde de uygulanıyor."

Bakan Ersoy, salgın döneminde 40 bin sanatçıya "Müzik Susmasın Projesi" kapsamında 280 milyon 610 bin lira mali destek verdiklerini, bu sanatçıların yarısının roman müzisyenlerden oluştuğunu kaydetti.

Festival iptallerine yönelik milletvekillerinin eleştirisi olduğunu anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Daha önce defalarca da söyledim. Bizim ismimiz gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hiçbir sınırlamanın olmaması taraftarıyız. Ama bazen bölgesel olarak hassasiyetler oluşabilmekte. Bu hassasiyetlerden sonra valilikler, kaymakamlıklar, işi organize edenler bazı iptallerde bulunabilmekte. İçişleri Bakanından rakamları istedim, onlardan alındığı için izinler. Ekim sonu itibarıyla 5 bin etkinlik gerçekleşmiş, bunun yaklaşık 20'si iptal olmuş, bunun da 13'ü kaymakamlık ve valilik, 7'si ise organizatörler tarafından."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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