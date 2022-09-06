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Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Geçtiğimiz hafta TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasına geçrekleştirilen silah saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Bugün de Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, geçmiş olsun dileklerini iletmek için TFF yönetcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren saldırgan konusunun da görüşüleceği öğrenildi.

Toplantıya Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tecrübeli futbolcu Josef de Souza, Galatasaraylı yönetici Erden Timur ve kaptan Fernando Muslera, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ve Teknik Direktör Recep Uçar, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen gibi isimler katılım gösterdi.

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