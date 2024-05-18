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        Haberler Kısayol Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı tarihleri

        Kurban Bayramı için geri sayım! Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilmektedir. Kurban Bayramı çoşku ile beklenirken bayram tatili hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:42 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:42
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        Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı sonrasonda, Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından netleşti. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilenler...

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        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

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        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

        2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.

        Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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