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Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

İslam dünyasında Ramazan Bayramı sonrası gözler Kurban Bayramı'na çevrilmiş durumda. Söz konusu bayram için geri sayım başlarken Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğine ilişkin aramalar da iyice arttı. İşte, gerek yurt genelinde gerek dünyanın dört bir yanında merakla beklenen 2023 Kurban Bayramı'na ilişkin detaylar...

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  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu şimdiden başlamış durumda. 4 gün sürecek olan bayrama dair yurt genelindeki müslümanlar, Kurban Bayramı'nın hangi ay başlayacağı ve hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. İşte, konu hakkında bilinmesi gerekenler...
  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    2023 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

    Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
    21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
  • KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor? 2023 Kurban Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

    27 Haziran 2023 Salı Arefe
    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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