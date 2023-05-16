İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu şimdiden başlamış durumda. 4 gün sürecek olan bayrama dair yurt genelindeki müslümanlar, Kurban Bayramı'nın hangi ay başlayacağı ve hangi tarihlerde idrak edileceğini merak ediyor. İşte, konu hakkında bilinmesi gerekenler...