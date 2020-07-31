İstanbul'da bugün otobüs, metrobüs, marmaray, metrolar ücretsiz mi? Sorusu kurban bayramı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İBB'den İETT ulaşım araçlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...



İSTANBUL'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Ayrıca 31 Temmuz'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

İBB'DEN BAYRAM TARİFESİ MESAJI

İBB tarafından vatandaşlara gönderilen mesajla; “İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arife günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde Pazar günü sefer tarifesi, 1 – 3 Ağustos tarihleri arasında ise Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz Arife günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca Pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır.” denildi.