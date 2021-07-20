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Kurban kesme vakti nedir? Kurban ne zaman kesilebilir? Kurban ne zamana kadar kesilmeli?

Müslümanlar için kutsal kabul edilen ve her yıl Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı bu sabah başladı. Bayram için kurban kesmeye niyetlenen Müslümanlar Kurban ne zaman kesilir? sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban kesme vakti nedir? Kurban ne zaman kesilebilir? Kurban ne zamana kadar kesilmeli?

Kurban kesme vakti nedir? Kurban ne zaman kesilebilir? Kurban ne zamana kadar kesilmeli?

Kurban Bayramı boyunca en çok merk edilen sorulardan biri de "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetine dair merak edilenleri yanıtladı.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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