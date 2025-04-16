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        Haberler Ekonomi Para Küresel büyümede yavaşlama beklentisi - Para Haberleri

        Küresel büyümede yavaşlama beklentisi

        Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin resesyonist bir gidişatta olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:26
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        Küresel büyümede yavaşlama beklentisi
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        UNCTAD, "Ticaret ve Kalkınma Öngörüleri 2025: Belirsizlik Küresel Ekonomik Beklentileri Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı raporunu yayımladı.

        Buna göre, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi beklenirken, bu büyüme oranı dünya ekonomisini resesyon patikasına sokuyor.

        Ticaret politikası şokları, finansal dalgalanmalar ve küresel görünümü bozan belirsizliklerdeki artış, ekonomik büyümedeki yavaşlamayı tetikliyor.

        Artan gerilimler küresel ticareti etkilerken, son dönemdeki tarife önlemleri tedarik zincirlerini bozarak öngörülebilirliği zayıflatıyor.

        İŞE ALIMLAR DÜŞÜYOR

        Rapora göre, ticaret politikalarındaki belirsizlik tarihi seviyeye ulaştı ve bu durum şimdiden yatırım kararlarının ertelenmesine ve işe alımların azalmasına yol açıyor.

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        Küresel ekonomideki yavaşlamanın tüm ülkeleri etkileyeceği öngörülürken, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve en kırılgan durumdaki ekonomiler için daha yüksek riskler bulunuyor.

        Birçok düşük gelirli ülkenin kötüleşen dış mali koşulları, sürdürülemez borç seviyeleri ve zayıflayan ekonomik büyümesi nedeniyle "mükemmel bir fırtınayla" karşılaşma riski artıyor.

        Bu kapsamda UNCTAD, daha güçlü bölgeler ve küresel politika koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra diyalog ve müzakere çağrısında bulunuyor.

        UNCTAD verilerine göre, küresel ekonomi geçen yıl yüzde 2,8 büyüdü.

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