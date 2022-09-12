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Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Küresel piyasalarda, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldırmasıyla artan risk iştahı yeni haftaya da taşınırken, bu hafta ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda
Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda
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AA

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonominin henüz resesyona girmekten uzak olduğuna işaret ederken, bu hafta da devam edecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta bir konferansta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan birçok Fed yetkilisi ultra şahin duruşlarını koruduklarını gösteren yorumlar yaparken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler ortadan kalktı.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, gelecek aya ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Fed'in ekimde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artışı yapacağı beklentisi öne çıkarken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ekim toplantısına yönelik beklentileri daha da şekillendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Fed'in bu ayki toplantıda alacağı kararların piyasalarda büyük oranda fiyatlanmasıyla dolar endeksi 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, yeni haftaya da düşüşle başlayarak 108,8 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya küresel ekonomiye ilişkin risklerle satıcılı başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 91 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Nasdaq endeksi yüzde 2,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 geriledi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Avrupa tarafında, geçen hafta tarihte ilk kez 75 baz puanlık faiz artışına giden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB yetkilileri enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin yorumlarını sürdürürken, bu hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgede enflasyonun rekor seviyelere çıkması ve yumuşama işareti göstermemesi resesyon riskinin ikinci plana atılmasına neden olurken, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde görülecek olası geri çekilmelerin ECB'nin 75 baz puan daha faiz artıracağı beklentisini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, geçen hafta son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi, şahinleşen ECB'den destek almaya devam ediyor. Parite yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0085 seviyesinde bulunuyor.

Bölgede enerji arzına ilişkin sorunlar da varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,43, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.

Asya borsalarında bugün Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Japon borsasında geçen haftaki risk iştahının yeni haftaya da taşındığı görülüyor.

Dolar/yen paritesi son 24 yılın zirvesinin hemen altında işlem görmeye devam ederken, şu dakikalarda 143 seviyesinde bulunuyor.

TOKYO'DA YÜKSELİŞ

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 2,44 artışla 3.521,38 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.545,86'ya çıkardı.

Bugün gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 3 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,2345'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca işsizlik, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ile İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 ve 3.600 seviyelerinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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