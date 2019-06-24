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Kurnaköy'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan minibüsün motoru koptu

İHA

Kurnaköy yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs, o sırada yol üzerinde bulunan bir depoya giren TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüsün çarptığı TIR altına kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yer, Pendik...

Kaza, Pendik Kurnaköy yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. TIR sürücüsü yol üzerinde bulunan bir depoya girmeye çalışıyordu. O sırada arkadan gelen minibüs sürücüsü, TIR'a arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Minibüsün çarptığı TIR'ın altına kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Minibüs, sıkıştığı yerden iş makineleriyle güçlükle çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

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