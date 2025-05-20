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        Haberler Magazin Kurt Efe Tatlıtuğ babası Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası - Magazin haberleri

        Kurt Efe Tatlıtuğ babasının kopyası

        Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile Maslak'ta düzenlenen bir çocuk etkinliğine katıldı. Kurt Efe'nin son halini görenler babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:36 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:36
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        Babasının kopyası
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Buse Terim'in düzenlediği bir çocuk etkinliğine 2 yaşındaki oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ ile gitti.

        Buse Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ
        Buse Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ

        "KONUŞMAYACAĞIM"

        Basın mensuplarının objektifine oğlu ile birlikte poz veren ünlü oyuncu, "Ben konuşmayacağım, isterseniz görüntü alabilirsiniz ama" demekle yetindi.

        Kurt Efe Tatlıtuğ'un son hali babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

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        "ÇOCUKLARIMI EĞLENMEYE GETİRDİM"

        Etkinlikte Tatlıtuğ'un yanı sıra Hazal Kaya da çocuklarıyla yer aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Çocuklarımı eğlenmeye getirdim. Ben de onlarla çok eğleniyorum. O yüzden keyfim yerinde" dedi.

        Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali Atay ve annesi Ayşegül Kaya
        Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali Atay ve annesi Ayşegül Kaya

        Hazal Kaya, yaz için tatil planlarının sorulması üzerine "Şimdi ben çalışacağım. Bir projemizin ikinci sezonunu çekeceğiz. Yazın sonuna doğru tatile götürürüm çocukları. Yazın biraz yoğun tempo olacak" ifadelerini kullandı.

        Hazal Kaya, verdiği kilolarla ilgili soruya ise "Zayıflamış mıyım? Beğendiyseniz ne güzel. Zayıftım ama" sözleriyle karşılık verdi.

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        #Kurt Efe Tatlıtuğ
        #kıvanç tatlıtuğ
        #hazal kaya
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