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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu 2003 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun ile başrolü paylaştı. 2015 yılında evlenen ve ekranlardan uzakta sakin bir hayat yaşayan Güllü Erhan 55 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. İşte, Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali...

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  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Bir dönemin sevilen yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları gündeme geldi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Dizide canlandırdığı Güllü Erhan rolüyle hafızalara kazınan Erhan Ufak son haliyle adından söz ettirdi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Erhan Ufak ve Gürkan Uygun gibi ünlü oyuncuları kadrosunda birleştiren Kurtlar Vadisi dizisi 2003 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    1978 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 2015 yılında Süreyya Kul ile dünya evine girdi.

     
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    İki çocuk babası olan ünlü oyuncu dizinin ardından gözlerden uzakta sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Şimdilerde İstanbul'da gayrimenkul firması olan Ufak, Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kurdu.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Dizideki performansıyla akıllara kazınan Erhan Ufak, yıllar içerisindeli değişimiyle adından söz ettirdi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Fazla kilolarından kurtulmak isteyen oyuncu 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu. 
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    55 kilo vererek 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    Erhan Ufak'ın takipçileri Instagram paylaşımlarına yorum yağdırdı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

    İşte, Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali...
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak bambaşka birine dönüştü!

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