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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

        Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi gündemdeki yerini aldı. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tarihinin ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 5. sezon tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 22:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:04
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        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yayın akışında görülmeyen dizinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağına ilişkin sırgulamalae hız kazandı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

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        KURULUŞ OSMAN 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV dizilerinden Kuruluş Osman, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle yakında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

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        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?

        Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

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        OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

        Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

        DEVLETİN AYAK SESLERİ!

        Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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