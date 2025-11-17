Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurye kıyafeti giyen polis, firari hükümlüyü yakaladı

        Kurye kıyafeti giyen polis, firari hükümlüyü yakaladı

        Hatay'da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü, kurye kıyafeti giyen polis tarafından Edirne'de yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurye kıyafeti giyen polis, yakaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Z.’yi Edirne’de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Operasyonda, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için kurye kıyafeti giyerek kapıyı çaldığı, bu yöntemle firarinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.’nin, 12 Ocak 2023’ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        "İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir"
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Ara tatil dönüşü trafik yoğunluğu
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        İngiltere'de mülteciler için yeni planı açıklayacak
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü