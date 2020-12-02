Kuş cenneti Bafa Gölü doğa tutkunlarını cezbediyor

AA

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan fakat Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göle dönüşen Bafa, nesli tehlike altındaki birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

AA'nın haberine göre Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan Bafa, üzerindeki 5 küçük ada ve Heraklia Antik Kenti'yle de dikkati çekiyor.

Yanı başındaki 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı'nın gölgesinde kalan göl, ziyaretçilerine tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz manzara keyfi sunuyor.

Göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerde, vatandaşlar göldeki yılan balıklarını avlayarak kazanç sağlıyor.

"YURT DIŞINDAN DA ÇOK FAZLA KUŞ GÖZLEMCİSİ BURAYA GELİYOR"

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, bölgenin 1994 yılında Tabiat Parkı ilan edildiğini söyledi.

Gölün farklı tür kuşlarına ev sahipliği yapmasından dolayı "Kuş cenneti" olarak bilindiğini aktaran Sürücü, şöyle devam etti:

"Burası barındırdığı kuş türleri açısından çok zengin bir göl. Özellikle Serçin bölgesi kuş açısından çok zengin bir alan. Burası nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, flamingoların en önemli beslenme alanı. Gölde 261 kuş türü var. Göl son zamanlarda ekoturizm faaliyetlerine de ev sahipliği yaptı. Kuş gözlem kuleleri inşa edildi, teraslar yapıldı. Yine 12 kilometrelik bisiklet parkuru oluşturuldu. Fotoğraf severlerin fotosafari yapabilecekleri yine aynı şekilde doğa yürüyüşlerinin yapılacağı çok önemli parkurlar var. Yurt dışından da çok fazla kuş gözlemcisi buraya geliyor. Çünkü çok fazla kuş turu olduğundan bunları gözleme şansı elde ediyor."

"FLAMİNGO VE TEPELİ BAYKUŞLARI HERKES GÖRMELİ"

Tekneyle gölde gezinti de yapılabildiğini aktaran Sürücü, Bafa'yı, doğası, tarihi, kültürü ve mitolojik efsaneleriyle benzersiz olarak nitelendirdi.

Bafa Gölü'nün korunarak turizme kazandırılması gerektiğine işaret eden Sürücü, "O kadar doğal ve kültürel değerleri var ki. Özellikle flamingo ve nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları herkes görmeli" diye konuştu.