Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı

Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı
BBC TÜRKÇE
- PA Media

Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün Aralık ayında görülen salgının ardından bulaştığını söyledi.

Rusya'nın tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova, "Yedi kişinin tamamı... şu anda kendilerini iyi hissediyor" dedi.

Popova, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için hızlı bir şekilde yeterli önlemlerin alındığını aktardı.

Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu "önemli bilimsel keşif" olarak tanımladı.

Popova, "Virüsün henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde bu mutasyonların tespit edilmesi, hepimize ve tüm dünyaya, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olma ve yeterli karşılığı vermek için zaman tanıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, Rus bilim insanlarının bu aşamadan sonra bu virüsle ilgili test sistemleri geliştirmek için çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid: 16 yaşındaki Valeria, okula gidemeyen çocukları eğitmek için evini sınıfa çevirdi
BBCCovid: 16 yaşındaki Valeria, okula gidemeyen ...
Rusya, maviye boyanmış sokak köpeklerinin gizemini çözmeye çalışıyor
BBCRusya, maviye boyanmış sokak köpeklerinin gizemini ...
İtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik dinleme izni
BBCİtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik ...
İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi
BBCİsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs ...
Teksas: Eyalette yaşanan su ve elektrik krizinin ardından ABD Başkan Biden, acil durum ilanı için hazır olduklarını duyurdu
BBCTeksas: Eyalette yaşanan su ve elektrik krizinin ...
İtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik dinleme izni: "Kültürel gelişim hakkı engellenemez"
BBCİtalya'da hücre hapsindeki mafya babasına müzik ...
ABD-Suudi Arabistan ittifakında yeni bir dönem başlıyor
BBCABD-Suudi Arabistan ittifakında yeni bir dönem ...
İsrail ve Suriye, Rusya'nın arabuluculuğuyla tutsak takası yaptı
BBCİsrail ve Suriye, Rusya'nın arabuluculuğuyla tutsak ...
Clubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl çalışıyor, diğer sosyal ağlardan farkı ne?
BBCClubhouse: Son zamanların gözde uygulaması nasıl ...
Facebook - Avustralya mücadelesi: 'Mark Zuckerberg ciddi bir sendeleme yaşıyor'
BBCFacebook - Avustralya mücadelesi: 'Mark Zuckerberg ...