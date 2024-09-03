Kuşadası'nda 11 adet kaldı: Koparmanın cezası 387 bin lira Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 03.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:00 facebook

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