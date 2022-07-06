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Kuşadası'nda elektrik akımına kapılan kişi öldü

Kuşadası'nda elektrik arızası meydana gelen dükkanda tamir işlemi yapan şahıs, bir anda akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Kuşadası'nda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı
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AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında elektrik arızasını tamir etmeye çalışırken akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen elektrik arızasını tamir etmek isteyen Mehmet Taşkıran (43), akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkıran, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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