Kuşadası'nda köpek saldırısında yaralanan gelincik tedavi altına alındı - AYDIN

AYDIN (AA) - Ege Mahallesi'nde oturan bir kişi, saldırısına uğradığı köpeklerden kurtardığı gelinciği alarak veteriner Arif Sapmaz'ın kliniğine götürdü.Tedavi altına alınan gelinciğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şok geçirmiş haldeki hayvanın sağlığına kavuşması için gerekli operasyonları yaptıklarını belirterek, "Sağlığına kavuştuğu zaman ait olduğu doğaya salacağız." dedi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR