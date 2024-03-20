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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltı

        Kuşadası'nda yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltı

        Aydın Kuşadası'nda yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 03:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 03:02
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        Yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 gözaltı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı adamın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Davutlar Mahallesi'nde dün, Abidin Canbazoğlu'nun (75) evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canbazoğlu'yla görüşen son kişinin A.A. (39) olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Efeler ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının, olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu savunduğu öğrenildi.

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