O ilçe bu görüntüyle kendine hayran bıraktı

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde, kontamine ilaç verildikten sonra 'kurt adam sendromu' olan çocuk sayısı 17'ye yükseldi. Çocuklardaki reflü ve hazımsızlığı tedavi etmek amacıyla üretilen o ilaçlar, saç dökülmesini durdurmak için kullanılan ilaçlarla kontamine oldu. İlaçlar raflardan toplatılmaya başlandı.

Business Insider'da yer alan habere göre; ilaç verilen çocukların yüzünde ve gövdesinde kıllar çıkmaya başladı. İspanyol gazetesi El Mundo'da yer alan haberde, ilaçlardan etkilenen bazı çocukların ebeveynleri, bebeklerde beklenmedik bir şekilde meydana gelen kıllanmaların "çok korkutucu" olduğunu söyledi.

İspanya’nın Granada şehrinde yaşayan bir anne olan Ángela Selles, “Oğlumun alnı, yanakları, eller, kolları ve bacakları kılla kaplandı” dedi.