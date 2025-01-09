Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kütahya'da kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu

        Kütahya'da kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Yücel Aktoklu, ikamet ettiği köye 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 01:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

        Merkeze bağlı Sırören köyündeki ikametinden ormana gitmek için sabah saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen Yücel Aktoklu'nun (47) yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra komando taburu ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; arama çalışmaları sonucunda köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Aktoklu'nun cansız bedeni bulundu.

        Aktoklu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu