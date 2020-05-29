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Kütahya'da koyun otlatma kavgasında cinayet!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma silahlı, ,taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda silaha vurulan Recep Yıldız hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı

kütahya'da koyun otlatma kavgası
AA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, arazide koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Karabacaklar köyünde ikamet eden H.H.T. (64),koyun otlatmaya gittiği Hanificikler Mahallesi yakınlarındaki arazisinde koyunlarını otlatan Mehmet (24) ve babası Recep Yıldız (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin T., yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler, yerde yaralı halde yatan üç kişiyi araçlarla Gediz Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan ve silahla vurulduğu belirlenen Recep Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan oğlu Mehmet Yıldız ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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