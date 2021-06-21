Kütahya'da sağanak etkisi! Tarım arazileri sular altında 0:00 / 0:00

Tavşanlı ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bazı köylerde oluşan sel suları, köy içlerinde ve tarım arazilerine kısmen zarar verdi.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler sular altında kaldı. Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı köyünde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

HİSARCIK’TA SELDEN TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Hisarcık ilçesinde de etkili olan sağanak yağışın ardından Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, yer yer trafiğe kapandı. Hasanlar köyünde Tetik deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ekili alanlarda hasar oluştu.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yoğun yağış görüldüğünü ifade ederek, “Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağışa maruz kaldı. Valimizin talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var. Sadece bir evin duvarı yıkıldı. O evi de zaten boşalttık. Bir sıkıntı yok” dedi.