Kütahya'da sağanak etkisi! Tarım arazileri sular altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemFELAKET! Son dakika: İki ilçe sular altında kaldı! Korkunç görüntüler
ABONE OL

Kütahya'da sağanak etkisi! Tarım arazileri sular altında

Kütahya'da etkili olan sağanak yağışın ardından Tavşanlı ve Hisarcık ilçelerinde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

FELAKET! Son dakika: İki ilçe sular altında kaldı! Korkunç görüntüler
Kütahya'da sağanak etkisi! Tarım arazileri sular altında
0:00 / 0:00

Tavşanlı ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bazı köylerde oluşan sel suları, köy içlerinde ve tarım arazilerine kısmen zarar verdi.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler sular altında kaldı. Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı köyünde İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

HİSARCIK’TA SELDEN TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Hisarcık ilçesinde de etkili olan sağanak yağışın ardından Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, yer yer trafiğe kapandı. Hasanlar köyünde Tetik deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ekili alanlarda hasar oluştu.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yoğun yağış görüldüğünü ifade ederek, “Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağışa maruz kaldı. Valimizin talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var. Sadece bir evin duvarı yıkıldı. O evi de zaten boşalttık. Bir sıkıntı yok” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online mı olacak?
GÜNDEMAçık Lise üçüncü dönem sınav tarihleri
SON DAKİKA: Kocasına 1 milyon liralık dava açtı! Gerekçe: Köpek beslemek
GÜNDEMSes telleri alınmıştı! Korkunç olayda dava üstüne ...
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
DAHA 18'Dİ... Son dakika: Aykalarını yıkmak isterken boğuldu
GÜNDEMAyaklarını yıkamak isterken boğuldu
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları 2021 listesi
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Yaralıyken kaza yapmıştı; aynı kadınla gönül ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı
GÜNDEMYaralıyken kaza yapmıştı! Gönül ilişkisi çıktı
HDP kapatma davası | SON DAKİKA: iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından...
GÜNDEMHDP iddianamesi kabul edildi!
Polis merkezindeki ölüm iddiasında yeni açıklama!
GÜNDEMPolis merkezindeki ölüm iddiasında yeni açıklama!
Yaz Gün Dönümü nedir? 21 Haziran gün dönümü özellikleri nelerdir? 2021 Bugün en uzun gün mü?
GÜNDEM21 Haziran Yaz Gün Dönümü bugün!
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ekranı: AŞI RANDEVU ALMA telefon numarası
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?