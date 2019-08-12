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Kütahya'da takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

DHA

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada, Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı

Kütahya

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden Barış Ünsal yönetimindeki 34 FP 4328 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi bonucu bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada otomobildeki Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı. Sürücü Barış Ünal ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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