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        20 kilometrelik takiple durdurulan otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı

        KÜTAHYA'dapolisin'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, 20 kilometre süren takip sonucu durduruldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:50
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        20 kilometrelik takiple durdurulan otomobilden 17 kilo uyuşturucu çıktı
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        KÜTAHYA'dapolisin'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, 20 kilometre süren takip sonucu durduruldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, H.S. ve A.U. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisi sonrası harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu 34 DHT 774 plakalı otomobil, tespit edilerek takibe alındı. Sürücü H.S., kent girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 20 kilometre süren takibin ardından araç durdurulurken, içindeki H.S. ile arkadaşı A.U. yaya olarak kaçarken gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 farklı valize gizlenmiş 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

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