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        Kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldı

        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan ve kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:29
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        Kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldı
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        Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan ve kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güzergah tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." bilgisine yer verildi.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından dün 14.56'da yapılan paylaşımda, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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