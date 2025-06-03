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        Evinde ölü bulundu

        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Zalike Çalışkan (66), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:10
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        Evinde ölü bulundu
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        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Zalike Çalışkan (66), evinde ölü bulundu.

        Hisarcık’ın Şehitler Mahallesi’ndeki evinde yalnız oturan Zalike Çalışkan’dan haber alamayan komşuları eve girdi. Çalışkan’ı yerde hareketsiz halde bulan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zalike Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çalışkan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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