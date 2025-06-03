Evinde ölü bulundu

Hisarcık’ın Şehitler Mahallesi’ndeki evinde yalnız oturan Zalike Çalışkan’dan haber alamayan komşuları eve girdi. Çalışkan’ı yerde hareketsiz halde bulan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zalike Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çalışkan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

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