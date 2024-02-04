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        GÜNCELLEME - Kütahya'da valizinde 26 binden fazla sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:22
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da valizinde 26 binden fazla sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

        Otobüsteki O.F'nin (18) valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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