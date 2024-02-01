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        GÜNCELLEME - Kütahya'da üzerinde 996 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde 996 gram kokain ele geçirildiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:58
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da üzerinde 996 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, durdurulan yolcu otobüsünde üzerinde 996 gram kokain ele geçirildiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Polis, otobüste yaptığı kontrollerde, yolculardan A.Ö'nün (59) pantolon kemerine sıkıştırılmış 996 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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